Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ani în șir pierduți, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitația pentru proiectarea și execuția tronsonului Poarta Salajului – tunel Meseș – Zalau – Nușfalau al Autostrazii A3 Transilvania.…

- Ziarul Unirea VIDEO| Pe autostrada A10 Sebeș-Turda se testeaza sistemul inteligent ITS, la km 14: Vor ramane afișate restricțiile de trafic, la o banda, de la km 14.8 Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere testeaza sambata, 28 noiembrie, sistemul inteligent de transport (ITS),…

- Șoseaua de centura a Radauților a fost inaugurata, astazi, in prezența premierului Ludovic Orban și urmeaza sa fie data in folosința. Printre participanți s-au mai aflat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, prefectul Alexandru Moldovan, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, șeful Direcției…

- Ziarul Unirea FOTO| Teste ale sistemului de iluminare pe podul peste Mureș al autostrazii A10 Sebeș-Turda, lotul 1 Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a publicat luni dimineața pe o rețea de socializare imagini cu primele teste efectuate la sistemul de iluminare de pe podul…

- Specialistii in infrastructura, grupati in jurul Asociatiei Pro Infrastructura, sustin ca lucrarile la tronsonul 3 din autostrada Lugoj-Deva, reziliate in anul 2019, se degradeaza, iar autoritatile romane ar putea ajunge sa plateasca constructorului sume mari de bani. "Dupa rezilierea tronsonului…

- Ziarul Unirea VIDEO| Lucrarile pe autostrada A10 Sebeș- Turda, lotul 1, tot mai aproape de finalizare: Profitand de vremea buna, Pizzarotti, ”tureaza” motoarele pe acest tronson Lucrarile pe autostrada A10 Sebe- Turda, lotul 1 sunt tot mai aproape de finalizare. In acest sens, profitand de vremea buna,…

- Ministrul Transporturilor a fost prezent pe lotul 2 al Centurii de Sud a Municipiului Bucuresti, in conditiile in care reprezentantii CNAIR au au inmanat ordinul de incepere a lucrarilor pe cei 14,6 km din sectiunea 2 a acestui tronson. Astfel, intreg locul 2 se afla in faza de executie. "Obiectivul…

- Un nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina va fi construit la Siret, aferent autostrazii A7, a declarat, vineri, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. El a spus ca, in cadrul documentatiei tehnice intocmite de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…