- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a discutat, vineri, cu reprezentantii companiei Dacia despre stadiul proiectelor de infrastructura necesare pentru dezvoltarea atat a exportului de autovehicule produse in uzinele Dacia cat si a economiei nationale, in general,…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, insoțit de șeful cancelariei primului ministru, Ionel Danca, ministrul Transporturilor – Lucian Bode, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor – Costel Alexe, de deputatul PNL de Argeș Danuț Bica și președintele PNL Argeș, Adrian Miuțescu, a avut vineri, la Mioveni,…

- …printr-un comunicat de presa circulara remisa de noul ministru liberal cocoțat in fruntea ministerului. Invidioșii din interior se intreaba de ce nu face public anunțul de stopare a examenelor, ca cei inscriși sa fie informați ca nu mai pot participa la concurs… Așadar, Costel Alexe, ministrul Mediului,…

- Administratia Fondului pentru Mediu a aprobat joi, 14 noiembrie 2019, o noua lista cu dosarele acceptate in cadrul Programului privind instalarea statiilor de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet. Astfel, in cadrul acestui Program, Primaria Municipiului Resita va beneficia…

- Va fi interesant de vazut daca premierul Ludovic Orban va raspunde ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, care e situatia defrisarilor inclusiv in Iasi si daca a demarat investigatii privind retelele de taietori ilegali si angajatii statului roman complici. Deputatul iesean a formulat…

- Liberalii s-au reunit la Colegiul Negruzzi, unde au votat Costel Alexe, presedintele PNL Iasi si ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, si senatoarea Iulia Scantei. Ei i-au indemnat pe ieseni sa mearga sa voteze pentru o Romanie asa cum si-o doresc cei mai multi romani si pentru un oras conectat…

- Romania are 13 proceduri de infringement si 11 proceduri de preinfringement pe mediu, iar daca nu rezolvam urgent si nu ne aliniem la normele europene vom sfarsi prin a plati pentru incompetenta altora, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor.…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anuntat, joi, componenta Cabinetului pe care il va supune votului Parlamentului, informeaza AGERPRES . Ministrii propusi de Orban sunt: * Vicepremier – Raluca Turcan * Ministerul Finantelor Publice – Florin Citu * Ministerul Afacerilor Interne – Marcel Vela * Ministerul…