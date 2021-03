Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca in 2024 - 2025 compania Tarom va ajunge pe profit si ca in acest an vor fi vandute avioanele vechi si vor fi achizitionate altele noi.

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula a anunțat intr-o postare pe facebook ca rezultatul controlului dispus la Metrorex este o lista lunga de „probleme, deficiențe și abuzuri”. Majorarea salariilor este ilegala, iar sporul ‘de metrou’ va face obiectul unei sesizari la Curtea de Conturi, a mai anunțat…

- Compania TAROM a demarat procedurile de restructurare a personalului, potrivit unui comunicat al operatorului aerian național. Durata estimata pentru implementarea masurii este de 6 luni, conducand la o reducere medie anuala a costurilor de personal ale companiei estimata la aproximativ opt milioane…

- Compania TAROM a initiat proiectul de restructurare a personalului, durata estimata pentru implementarea masurii este de 6 luni si va conduce la o reducere medie anuala a costurilor de personal ale companiei estimata la aproximativ 8 milioane de euro, se arata intr-un comunicat al operatorului aerian…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, anunta ca a trimis Corpul de Control la Metrorex, pentru a a investiga renegocierea contractului colectiv de munca din septembrie 2020, care a dus la o crestere a salariilor cu 18%, iar compania a cerut o subventie de la bugetul de stat de peste un miliard de…

- Toate companiile din subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii care au inregistrat pierderi au avut termen pana vineri sa vina cu un plan de reforma si restructurare, deoarece nu mai putem acoperi aceste gauri negre si trebuie sa ajungem la o eficienta si la o normalitate cu aceste…

- Catalin Drula a explicat, vineri, intr-o conferinta de presa, motivul pentru care a fost reziliat contractul cu firma care castigase licitatia pentru modernizarea DN 71 Bucuresti – Targoviste. “Ati vazut stirea de ieri, a fost o licitatie, s-a depus o singura oferta, o documentatie foarte veche care…

