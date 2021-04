Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat ca lucrarile de reabilitare de pe Autostrada Soarelui se apropie de final, astfel ca, de Paște, se va putea circula fara restrictii pe acest sectorul București – Fundulea. „S-a tras tare in ultimele zile la lucrarile de reabilitare a autostrazii A2…

- Se va circula fara restrictii, weekendul viitor, pe Autostrada Soarelui deoarece pana miercuri se vor incheia lucrarile de reabilitare a tronsonului Bucuresti-Fundulea, a anuntat duminica, intr-o postare pe pagina personala de Facebook, Catalin Drula, Ministrul Transporturilor.

- Contractul de proiectare si executie pentru sectorul de autostrada de centura a Bucurestiului (A0) dintre Dragomiresti si Corbeanca are un castigator desemnat, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe Facebook. "Avem castigator desemnat pentru A0 Nord lot 1, un sector de 17,5…

- Viitorul drum expres va avea o lungime de 11 kilometri, va cuprinde trei poduri, doua viaducte și un pasaj și va fi proiectat cu doua benzi pe sens și cu parapete desparțitor intre sensuri.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a participat joi,15 aprilie, la semnarea contractului pentru construirea…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula a afirmat, joi, ca, 9.000 de kilometri de cale ferata ”zac in paragina si asteapta miliardul de euro promis prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru lucrari de reinnoire”.

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat, joi seara la Digi24, ca inca din primele zile de mandat s-a interesat de proiectul privind constructia autostrazii Bucuresti – Brasov si ca a aflat ca pentru aceasta nu s-a mai facut un studiu de fezabilitate din anul 2005, relateaza news.ro. Ministrul…

- Autorizatia de construire pentru un nou sector din drumul expres Craiova-Pitesti, in lungime de 5 kilometri din tronsonul I, a fost luni emisa, a scris ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook, anunța AGERPRES. "Astazi a fost emisa autorizatia de…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat vineri la Antena 3 ca anul acesta ar urma sa fie dați in folosința peste 90 de km de autostrada și drumuri in regim de autostrada. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii…