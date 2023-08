Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu anunța un nou plan pentru Portul Constanța. Ministrul vrea sa reduca evaziunea fiscala. Vrem digitalizarea portului Constanța, in cateva zile nimeni nu va mai intra fara ticket, spune Grindeanu. E o prima faza a proiectului, prin aceasta speram sa reducem, cat de mult posibil, evaziunea…

- Sorin Grindeanu a vorbit luni seara, la Digi24, despre digitalizarea Portului Constanța. „Digitalizarea trebuie sa se intample in Portul Constanța, ca vor unii, ca nu vor, ca le place sau nu le place...”, a spus ministrul Transporturilor, care a precizat ca acest demers va duce la „o anumita ordine”de…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 11 august, ca se vor lua masuri prin care capacitatea de tranzit prin Romania a cerealelor ucrainene sa creasca de la 2 la 4 milioane de tone in fiecare luna.„Am cazut de acord ca trebuie accelerate exporturile de cereale ucrainiene in contextul…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca tronsonul Suplacu de Barcau - Nusfalau din Autostrada Transilvania va fi dat in folosinta in septembrie.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, participa joi, 6 iulie, la inaugurarea celui mai scump obiectiv de infrastructura realizat in ultimii 30 de ani in Romania, la Braila. Este vorba despre podul peste Dunare care va fi deschis circulației rutiere incepand de azi, de la ora 13.00.„Este un…

- ”In 6 iulie vom putea sa dam in circulatie pe varianta Macin, am fost si pana acolo, lucrarile sunt in proportie de aproximativ suta la suta finalizate, mai sunt cateva lucruri de pus la punct”, a anuntat ministrul Transporturilor, aflat in vizita la Podul de la Braila. Sorin Grindeanu a precizat…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anuntat, marti, ca au fost depuse trei oferte pentru finalizarea studiului de fezabilitate al Autostrazii Brasov - Bacau (A13), iar constructori din Romania si Turcia concureaza pentru adjudecarea contractului in valoare de 77,191 milioane de lei, fara…

- „Au fost depuse astazi trei oferte pentru finalizarea studiului de fezabilitate al Autostrazii Brasov- Bacau (A13)! Constructori din Romania si Turcia concureaza pentru adjudecarea contractului in valoare de 77,191 milioane de lei (fara TVA), finantat prin Programul Transport (PT)”, a scris Sorin Grindeanu,…