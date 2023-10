Ministrul Transporturilor spune ca progresul șantierului Centurii Sud evolueaza bine, spre termenul de predare ”la cheie” a lucrarii. Dar, pentru ca aceasta sa se intample e nevoie sa fie rezolvata problema la intersecția centura – Drumul Boilor. Sorin Grindeanu acuza Primaria Timișoara ca timp de un an de zile nu a facut absolut nimic pentru ... The post Ministrul Transporturilor acuza Primaria Timișoara ca nu respecta acordurile semnate appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .