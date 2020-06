Stiri pe aceeasi tema

- Pe 19 mai, Compania Naționala de Investiții a incheiat licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate la drumul Campina - Valea Doftanei - Sacele, care se dorește a fi o alternativa la tot mai aglomeratul DN1. Prezent vineri la Brașov, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat ca au fost…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca incepand de joi Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va ridica temporar restrictiile de tonaj pe Tronsonul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva. Porțiunea de 21 km este cuprinsa intre Ilia și Holdea.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca incepand de joi Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va ridica temporar restrictiile de tonaj pe Tronsonul 3 al Autostrazii...

- Premierul Ludovic Orban spune ca pe lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva a fost un aranjament intre managementul companiei si constructor pentru rezilierea contractului fara temei legal si crede ca aceasta situatie trebuie investigata de Parchet. “Pentru magariile pe care le-au facut astia nu…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca incepand de joi Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va ridica temporar restrictiile de tonaj pe Tronsonul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva. "Astazi, situatia Autostrazii Lugoj - Deva,…

- Compania Naționala de Investiții a lansat licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate la drumul Campina - Valea Doftanei - Sacele, care se dorește o alternativa la DN1. Marți, 19 mai, se vor deschide ofertele depuse, iar dupa desemnarea caștigatorului și trecerea termenului de contestații,…

- Premierul roman Ludovic Orban a informat ca a evaluat principalele proiecte de investiție dedicate infrastructurii. Iar unul dintre proiectele rutiere majore este Autostrada Unirii, respectiv Targu Mureș- Iași – Ungheni, proiect asupra caruia Guvernul Orban a anunțat ca se va apleca in mod expres, noteaza …

- Scandalurile s-au ținut lanț in ziua de Paște, cu intervenția in forța a Poliției. Pe langa conflictele din Rahova și Sacele, imagini filmate duminica arata ca Poliția a intervenit pentru a calma spiritele și in alte județe precum Ilfov și Prahova (VIDEO mai jos) Politistii au facut uz de arma, duminica…