- Kylian Mbappe (24 de ani) incearca sa-și vindece ranile suferite la Campionatul Mondial, unde Franța a fost invinsa in finala de Argentina dupa un meci dramatic, și ar fi intrat intr-o relație cu Rose Bertram (28 de ani), un model din Belgia

- Kylian Mbappe, golgheterul in varsta de 24 de ani, a ratat șansa de a deveni pentru a doua oara campion mondial, dupa ce Franța a fost invinsa de Argentina in finala turneului din Qatar. In ciuda dezamagirii traite la Campionatul Mondial, unde a fost golgheterul competiției cu 8 reușite, nu toate lucrurile…

- Argentina a devenit campioana mondiala dupa ce a invins Franța in meciul decisiv. Lionel Messi alaturi de echipa sa a fost extrem de incantat, mai ales ca a visat la acest trofeu. Pentru ca visul i-a fost indeplinit, starul argentinian nu se mai dezlipește pe trofeul caștigat in urma cu doua zile.

- Lionel Messi a postat, marți dimineața, trei fotografii pe contul sau de Instagram, in care arata ca este nedesparțit de cel mai important trofeu al carierei dupa victoria Argentinei in fața Franței. In fotografii, Messi este vazut dormind alaturi de trofeul Cupei Mondiale. „Buna ziua”, a scris Messi,…

- Capitanul echipei Argentinei, Lionel Messi, a devenit, duminica, primul fotbalist care castiga de doua ori „Balonul de Aur“, decernat celui mai bun jucator al Cupei Mondiale, dupa ce a condus echipa „Albiceleste“ spre titlul mondial in Qatar, transmite DPA, citata de Agerpres. Messi a mai castigat „Balonul…

- Leo Messi, capitanul Argentinei 2022, are cinci cifre mai bune la Campionatul Mondial decat capitanul Argentinei 1986. Cu doua goluri in fața Franței, va avea 13 reușite la turneul final și va intrece „Perla Neagra” a Braziliei. Finala dintre Argentina și Franța va avea loc duminica, de la ora 17:00,…

- Ultimele meciuri din grupele C și D decid miercuri aalte trei echipe calificate in optimile de finala ale Campionatului Mondial din Qatar. Franța e deja calificata și virtuala caștigatoare a grupei, meciul serii urmand a fi jucat intre Argentina și Poloni

- Cu reusita din partida cu Mexic, Lionel Messi l a egalat pe Diego Armando Maradona la numarul de goluri marcat la Mondiale.Echipa nationala de fotbal a Frantei a devenit prima dintre participantele la Campionatul Mondial din Qatar care obtine calificarea in optimile intrecerii, dupa ce a castigat primele…