- Ministrul Educatiei precizeaza intr-o postare pe Facebook ca Palatul National al Copiilor nu se desfiinteaza si nici palatele copiilor, cluburile copiilor si cluburile sportive scolare nu se desfiinteaza.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, prezinta luni 10 motive pentru care schimba legile educatiei, printre motive fiind faptul ca in ultimii ani, rezultatele sistemului actual au nemultumit pe toata lumea, iar analfabetismul functional a ramas constant sau chiar a crescut, dar si pentru ca ne dorim…

- Ministrul Sorin Cimpeanu a declarat, miercuri, despre impactul bugetar al noilor legi ale educatiei, ca este vorba de un impact bugetar de peste 5 miliarde de lei pentru legea invatamantului superior si peste 31 de miliarde de lei pentru legea invatamantului preuniversitar. Ministrul Educatiei a…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a prezentat, marti, la sedul ministerului, proiectele de lege ale educatiei nationale din cadrul proiectului Romania Educata, el afirmand ca aceste legi nu realizeaza o cosmetizare a sistemului de educatie ci sunt cu adevarat o reforma a sistemului de educatie…

- A fost diferența uriașa de note la Evaluarea Naționala, dupa contestații. Anul acesta s-a inregistrat cel mai mare numar de reevaluari din ultimii patru ani. Cea mai mare diferența dintre note este de 5, 9 puncte. Un elev a luat 2,80 la Evaluarea Naționala, dar nota s-a schimbat radical dupa contestație.…

- Elevii care au susținut in 2022 examenul de Evaluare Naționala au aflat rezultatele de dupa contestații. Ministrul Educțaiei a prezentat noua situație și a explicat in ce masura s-au schimbat notele, fața de prima corectare a lucrarilor.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat sambata, 21 mai, ca Guvernul va adopta miercuri, 25 mai, ordonanta de urgenta care va crea baza legala astfel incat predarea in facultați sa se poata face si online , cu o pondere diferita in funcție de domeniu. „Sunt sigur ca miercuri, in sedinta de Guvern,…

- Aflat, astazi, in vizita la Alba Iulia pentru a vorbi despre invațamantul dual și profesional in Romania, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a adus o serie de precizari și in ceea ce privește modul haotic in care a fost gestionat invațamantul online impus din cauza pandemiei COVID-19, lucru pe care…