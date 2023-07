Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat sambata ca lucreaza la extinderea centrelor de tratare a marilor arși de la București, Targu Mureș și Timișoara. Acesta și-a propus sa ajunga la 50 de paturi pentru arși in intreaga țara. In cadrul unei conferințe de presa, Alexandru Rafila a subliniat…

- Alexandru Rafila, Ministrul Sanatații, a declarat ca nicio țara din lume nu poate asigura necesarul de paturi pentru marii arsi, in cazul unei catastrofe. “Sunt in curs de extindere centre de mari arsi la Bucuresti, Targu Mures si Timisoara, ultimul fiind in cel mai avansat stadiu, urmand sa puna la…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, care a vizitat sambata dimineata santierul unei noi cladiri care va fi construita in cadrul Spitalului Judetean Timisoara si care va functiona ca un Centru de Mari Arsi, a declarat ca aceasta va avea 12 locuri, el precizand ca nicio tara din lume nu poate sa amenajeze…

- Romanii au comandat anul trecut, in medie, o saorma la 10 secunde, fiind livrate peste 3,31 de milioane de portii in 2022. Statisticile arata ca au fost livdate cu 60% mai multe șaorme fata de anul precedent, arata datele publicate de aplicația de livrari Glovo și citate de Agerpres. Acest preparat…

- Ministrul Rafila se afla, azi și maine, la Bistrița, pentru o conferința. Zeci de directori de spitale participa și ei la eveniment. Aceștia au fost invitați sa vada transformarea Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița. La finalul lunii septembrie 2022, ministrul Alexandru Rafila a declarat…

- „Echipa Ministerului Sanatatii a lucrat intens pentru a finaliza cat mai rapid licitatiile pentru proiectele tehnice ale celor trei spitale regionale. La Iasi, proiectul a fost finalizat si, din toamna, va incepe construirea efectiva a spitalului Regional. La jumatatea acestui an vom finaliza si proiectul…

- Pana in 2026, toți copiii romani cu malformații cardiace ar putea fi operați in țara. In Romania, potrivit datelor oficiale, peste 1.000 de copii se nasc anual cu astfel de malformații cardiace. Dintre aceștia, 600 sunt operați in țara prin proceduri chirurgicale, alți 200 prin proceduri intervenționale…

- Ministerul Sanatații vrea sa retraga medicamentul Favipiravir din tratamenul infecției cu virusul SARS-CoV-2, potrivit unui proiect de ordin postat pe site-ul ministerului . ”Favipiravir este un inhibitor al ARN-polimerazei care s-a utilizat pentru gripa și infecția cu virusul Ebola. Din cauza efectelor…