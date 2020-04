Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat la Cluj ca vor fi numite conduceri militare la spitalele unde managementul civil nu face fața.Intrebat la Cluj unde ar putea fi numite conduceri militare la spitale, Tataru a raspuns: „Acolo unde nu face fata un management civil, cum a fost si la…

- Medicii militari au preluat, miercuri, conducerea spitalului județean din Deva, așa cum s-a intamplat la Suceava. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, ca Spitalul Județean ramane spital COVID, acolo fiind, in prezent, 111 pacienți, din care 85 sunt confirmați cu noul coronavirus. Pacienții…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, miercuri, ca a instalat manager militar la spitalul din Deva. Oficialul a spus ca situatia este dificila, dar nu ca cea de la Suceava. ”Nu exista circuite, iar cele care exista nu sunt respectate”, a spus Nelu Tataru.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, se afla in aceste clipe la Deva, acolo unde cerceteaza situația crizei de la Spitalul Județean. Spune ca nu este inca situația de la Suceava, insa ar putea denegera rapid fara masurile potrivite. Drept urmare, Spitalul din Deva va intra sub conducerea medicilor militari,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, ca in Romania, in prezent, sunt trei focare de infectie cu COVID-19: Suceava, Arad si Deva.Un senator aradean, de profesie medic, nu a uitat ca inainte de a deveni politician a depus juramantul lui Hipocrate, și s-a intors sa trateze bolnavii in…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, sustine o conferinta de presa despre epidemia de coronavirus.Ministrul a anuntat ca in total sunt 3.183 de cazuri confirmate in Romania si ca sunt trei focare de infectie: Suceava, Arad si Deva.Conform unui studiu al INSP pana in 24 martie, din 10 martie trendul a devenit…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat vineri, intr-o conferința de presa la Guvern, ca in sistemul medical „sunt oameni putini care lucraza 24/24 ore” și din acest motiv „vom angaja inca 1.000 de oameni, o suplimentare cu 25%” și ca vor fi trimise ajutoare noi și pentru ambulanțe pentru ca…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca, in scenariul in care se afla Romania in prezent, in spitale precum cele de la Suceava, Arad, Deva sau Campulung multi dintre pacientii care se vor prezenta cu alte afectiuni vor avea si Covid-19. "Noi trebuie sa ne gandim ca, la gradul de infectare care…