- Expertul in politici publice de Sanatate, Sorin Paviliu atrage atentia ca exista pericolul ca in ritmul actual al cresterii infectiilor cu noul coronavirus sa fie depasita capacitatea de internare din spitale.

- Doi cercetatori romani cer guvernului sa inceapa o campanie agresiva de testare a populației cu teste rapide, dupa modelul din Coreea de Sud, pentru a putea ține sub control raspandirea rapida a epidemiei de coronavirus. Valentin Parvu și Mihaela Parvu arata ca Romania mai are o fereastra de oportunitate…

- Numarul de cazuri confirmate de COVID-19 din Africa de Sud a crescut cu peste o treime in mai putin de 24 de ore, ajungand de la 85 la 116, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii din aceasta tara, precizand ca au fost inregistrate mai multe cazuri de transmitere locala,

- Inca 17 cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in cinci judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a depașit 19.500, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al...

- Crește numarul persoanelor infectate cu coronavirus. Alte trei cazuri au fost confirmate in aceasta dupa amiaza, la Timișoara. Este vorba despre trei femei, una de 40 de ani, aflata in carantina la Timișoara, la fel și o femeie de 50 de ani. Iar in al treilea caz este vorba despre o femeie de 33 de…

- China a raportat o creștere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa patru zile consecutive in care bilanțul s-a aflat in scadere. Cauza ar fi cetațenii infectați in strainatate cu virusul 2019-nCoV, relateaza digi24.ro.

- Armenia va inchide "pentru doua saptamani" frontiera sa terestra cu Iranul si va suspenda legaturile aeriene cu aceasta tara unde numarul de cazuri de contaminare cu noul coronavirus este in crestere, a anuntat duminica prim-ministrul Nikol Pasinian, relateaza Reuters, potrivit Agerpres."Legaturile…

- Numarul cazurilor de infectii acute ale cailor respiratorii și de gripa au „explodat” in ultima saptamana, in județul nostru, arata datele Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov. De asemenea, numarul bolnavilor cu pneumonie a crescut vertiginos. In saptamana 13-19 ianuarie, numarul afecțiunilor…