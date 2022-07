Deși autoritațile se așteptau ca valul 6 sa fie in Romania, undeva la mijlocul lunii august, se pare ca numarul de cazuri Covid-19, in Romania este aproape de 10.000 de cazuri, zilnic. Ce spune ministrul Sanatații despre situația de la noi din țara, dar și ce masuri sunt luate, aflam in cele ce urmeaza.