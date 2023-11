Ministrul Sănătății: În toată țara, în curând, centre specializate pentru consumatorii de droguri Pentru tratamentul și sprijinul copiilor și adolescenților victime ale consumului de droguri, inclusiv pentru susținerea parinților acestora, ministrul Sanatații a anunțat ca in toata țara vor exista centre specializate. De asemenea, ministrul Rafila a mai transmis ca impreuna cu echipa ”suntem alaturi de victimele consumului de droguri”. „Cred in voi! Suntem impreuna ca sa puteți face fata adictiei. S-au facut putine lucruri in ultimii ani pentru copii, adolescenti si parintii acestora ca sa gasesca sprijin, tratament si consiliere in caz de intoxicatie si adictie! Cei care consuma droguri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

