Ucraina se confrunta in ultimele saptamani cu o crestere puternica a numarului de contaminari cu Covid-19. Pe acest fond, ministrul Sanatatii din Ucraina a denuntat o “isterie anti-vaccin”. Ministrul Sanatații, Maksim Stepanov a vorbit despre taraganarea procesului de vaccinare si a indemnat personalul din sistemul sanitar sa se vaccineze, potrivit AFP. Ucraina a inceput campania de imunizare pe 24 februarie, in urma majoritatii tarilor europene, si a imunizat pana acum in jur de 19.000 de persoane, in special personal medical si militari. “Nu sunt multumit de aceste cifre”, in conditiile in care…