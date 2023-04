Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca ministerul pe care il conduce va investiga situatia unui barbat diagnosticat cu cancer si plimbat intre mai multe spitale, precizand ca trebuie inteles care au fost motivatiile pentru a putea fi luate masurile in consecinta, informeaza News.ro.Rafila…

- In fiecare an, pe data de 7 aprilie este celebrata Ziua Mondiala a Sanatații. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a transmis un mesaj cu ocazia acestei zilei. Oficialul sustine ca sistemul medical are nevoie de un personal suficient, bine pregatit, care poate sa raspunda intr-un mod profesionist…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat pentru News.ro ca Spitalul Militar Central este unul dintre cele mai bune spitale din Romania si ca situatia deputatului a carui familie afirma ca a fost ucis de patru infectii nosocomiale pe care le-ar fi luat din acest spital urmeaza sa fie clarificata…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca „unul din teluri” este reducerea numarul de paturi din spitale finantate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, insa decizia trebuie luata in urma unei evaluari si a discutiilor cu cei implicati. „O sa facem lucrul acesta, este unul din…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri ca "unul din teluri" este reducerea numarul de paturi din spitale finantate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, insa decizia trebuie luata in urma unei evaluari si a discutiilor cu cei implicati.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri ca „unul din teluri” este reducerea numarului de paturi din spitale finantate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, insa decizia trebuie luata in urma unei evaluari si a discutiilor cu cei implicati.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca Romania se afla, in mod constant, alaturi de tari precum Grecia, Italia si Cipru, pe primele locuri la nivel european in ceea ce priveste consumul de antibiotice, el explicand ca de multe ori romanii trateaza virozele cu antibiotice, care sunt destinate…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a spus la Digi24 ca are „toleranta zero” fata de medicii care primesc mita de la pacienti, dar ca trebuie schimbata și mentalitatea oamenilor care „vor sa-și arate recunoștința fața de medici” dandu-le bani sau bunuri. El a facut declarația in legatura cu cazul…