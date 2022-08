Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca nu vor mai fi restrictii din cauza COVID-19, in Romania, dar vor fi recomandari. Scolile nu vor mai fi inchise, dar va fi monitorizat gradul de ocupare a paturilor din spitale, iar un lockdown nu mai este posibil, in opinia ministrului. "Vor fi…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, este convins ca Romania nu va intra inca o data in lockdown din cauza COVID-19, chiar daca numarul de cazuri noi este mai mare in fiecare zi. Alexandru Rafila nu crede ca va scadea numarul cazurilor de COVID-19 in perioada urmatoare in Romania, dar este convins…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, este de parere ca numarul cazurilor de COVID-19 nu va scadea in perioada urmatoare, dar a explicat ca este convins ca nu vom mai avea un lockdown si nu vor mai fi impuse restrictii, relateaza news.ro. Alexandru Rafila a estimat, miercuri seara, la Antena 3, ca…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, este de parere ca numarul cazurilor de COVID-19 nu va scadea in perioada urmatoare, dar a explicat ca este convins ca nu vom mai avea un lockdown si nu vor mai fi impuse restrictii. Alexandru Rafila a estimat, miercuri seara, la Antena 3, ca saptamana viitoare…

- Alexandru rafila, ministrul Sanatații, a spus, marți seara, la Romania TV, ca nu se vor opri activitațile dupa creșterea numarului de cazuri, dar ca se recomanda masca in zonele aglomerate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat la Prima TV ca mortalitatea inregistrata anul trecut in Romania „a atins niste cote extrem de mari, fara precedent in istorie", el opinand ca numarul mare de decese inregistrat este cauzat, partial si de limitarea accesului la servicii medicale, in contextul,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila , a declarat, luni seara, la TVR , ca noul val COVID va fi traversat in Romania fara restricții . Alexandru Rafila a spus ca situația privind pandemia de coronavirus poate deveni ingrijoratoare daca trendul ascendent ascendent pe care se afla Romania va continua…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, semnaleaza ca nici trecerea prin boala, nici vaccinul și nici combinația celor doua nu mai stavilesc raspandirea Covid-19. Opinia a fost exprimata pe fondul creșterii numarului de infecții in unele țari europene, de exemplu in Germania, unde s-au inregistrat 100.000…