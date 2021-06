Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, susține ca nu e “oportun” sa se interzica salariul la stat cumulat cu pensia in aceasta perioada. Sunt 900 de persoane in aceasta situatie in sistem, din care cel puțin 400 sunt medici. ”In primul rand, este un proiect de lege pe care Guvernul l-a transmis spre Parlament. Noi le-am transmis […] The post Ministrul Sanatații ataca proiectul Ralucai Turcan privind interzicerea cumulului pensie-salariu pentru medici appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .