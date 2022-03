Ministrul rus al Apararii Serghei Soigu si-a facut o prima aparitie publica, in ultimele doua saptamani, potrivit unor imagini difuzate sambata, dupa o absenta care a alimentat intrebari cu privire la eforturi ale Kremlinului de a-l inlatura din post, relateaza AFP. Reapariția publica a lui Șoigu are loc la doar cateva ore distanța de la […] The post Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, reapare la televizor dupa 2 saptamani de absența. Un oficial ucrainean anunțase ca a facut infarct appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .