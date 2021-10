Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul deceniu, renașterea lui Vladimir Putin a fost o preocupare perpetua pentru mulți din Occident, relateaza CNN. Aceste preocupari nu sunt lipsite de temei. Este incontestabil ca Putin și cercul apropiat al Președintelui au crescut in incredere in aceasta perioada. Lumea și-a reamintit de increderea…

- Sapte persoane si-au pierdut viata, iar alte noua sunt date disparute în urma unui incendiu declansat la o fabrica de praf de pusca si produse chimice în regiunea Riazan (vestul Rusiei), a indicat vineri Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, citat de AFP, Reuters si TASS.'Un…

- Rusia o va scoate de pe lista neagra cu persoane non-grata pe subsecretarul american de stat Victoria Nuland, astfel încât ea sa poata efectua o vizita oficiala la Moscova, dupa ce Washingtonul a acceptat la rândul sau sa revoce o interdictie similara pentru un cetatean rus, relateaza…

- NATO a retras acreditarea a opt membri ai misiunii Rusiei la sediul Aliantei care erau ”ofiteri de informatii rusi nedeclarati”, a anuntat miercuri o oficialitate NATO, potrivit Reuters. ”De asemenea, putem confirma ca am redus la 10 numarul posturilor pe care Federatia Rusa le poate acredita la NATO”,…

- Referindu-se la nivelul gazelor stocate in Europa, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat: "Este posibil sa ajunga mai mult gaz de la Gazprom, care sa fie pompat in capacitatile de stocare? Este posibil. Gazprom este pregatit. Mai mult, compania a acoperit deja toate solicitarile…

- Agentia Internationala a Energiei (IEA) a cerut Rusiei sa furnizeze Europei o cantitate mai mare de gaze naturale, apreciind ca actuala criza din energie este o oportunitate pentru Moscova sa arate ca este "un furnizor de incredere", transmite Reuters. Rusia isi indeplineste obligatiile contractuale…

- Rusia va trimite un contingent suplimentar de 800 de soldati pentru a participa la exercitiile militare la frontiera Tadjikistanului cu Afganistanul, in cadrul carora vor fi utilizate de doua ori mai multe echipamente decat se prevedea initial, a transmis luni Interfax, citand Ministerul rus al Apararii,…

- Declarația președintelui american Joe Biden conform careia Rusia nu are nimic altceva în afara de petrol si arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora, liderul de la Casa Alba nu cunoaște suficient Rusia, având în vedere ca afirmațiile sale sunt…