Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii: „Salariul minim trebuie sa creasca si cred ca este mic in Romania” Ministrul Muncii: „Salariul minim trebuie sa creasca si cred ca este mic in Romania” Salariul minim in Romania este mic și ar trebui sa cresca in viitorul apropiat, insa aceasta creștere „trebuie facuta predictibil…