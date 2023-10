Stiri pe aceeasi tema

- Deși relațiile dintre Kiev și Varșovia s-au cam racit, totuși, autoritațile sanitare ucrainene și poloneze colaboreaza in mod direct cu Organizația Mondiala a Sanatații pentru a ține sub control numarul crescand de cazuri de tuberculoza printre refugiații veniți din Ucraina. Chiar inainte de invazia…

- Poluarea atmosferica prezinta un risc mai mare pentru sanatate la nivel mondial comparativ cu fumatul sau consumul de alcool, un pericol exacerbat in unele regiuni ale lumii, precum Asia si Africa, conform unui studiu publicat marti, citat de AFP.

- Prof. univ. dr. Dorel Sandesc, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgența Timișoara, susține ca ”suntem in afara lumii civilizate in ceea ce privește vaccinarea” și ca la noi situația este ”absolut dramatica”. Reputatul medic face referire la o statistica din 2023 privind administrarea unui vaccin…

- Conform ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, Strategia Naționala de Vaccinare NU OBLIGA PE NIMENI SA SE VACCINEZE, ci vizeaza o cat mai buna informare și un acces cat mai extins și echitabil la vaccinurile esențiale. Intr-o statistica la nivel mondial din 2023, cu privire la rata de vaccinare cu…

- Romania se afla pe locul 175 in clasamentul mondial in ceea ce privește rata de vaccinare DTP1 (difteric, tetanos, pertusis), fiind ,,intrecuta” doar de 4 țari, Guineea Ecuatoriala, Nigeria, Sudanul de Sud si Papua Noua Guinee, anunța medicul medicul Dorel Sandesc, președintele Societații Romane de…

- Medicul Dorel Sandesc intervine ferm in scandalul 'vaccinarii obligatorii': Oare se mai poate pune problema daca trebuie sau nu facut ceva?!?Medicul Dorel Sandesc, managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Timisoara, afirma ca, in ceea ce priveste rata de vaccinare, Romania se afla pe ultimele…

- Ministrul Transporturilor spune ca trebuie accelerata implementarea tuturor proiectelor si trebuie aplicate sanctiuni acelor constructori care nu inteleg ca respectarea contractelor are mize mult mai mari. ”Infrastructura de transport din Romania are o importanta strategica! Situatia din Ucraina dovedeste…

- Pe teritoriul Republicii Moldova vor fi amplasate radare romanești moderne de aparare antiaeriana. Acest lucru va permite borarea rachetelor care intra in spațiul aerian al țarii. Raderele sunt ultramoderne și puternice, iar acestea vor ajunge atat in sistemul romanesc, cat și cel mai probabil in cel…