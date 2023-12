Ministrul Rafila: Boli eradicate, ca difteria sau poliomielita, pot să revină din cauza scăderii acoperirii vaccinale Boli contagioase considerate eradicate – ca difteria, poliomielita – pot sa reapara, ca urmare a scaderii acoperirii vaccinale, avertizeaza ministrul Sanatații. „Vaccinurile sunt victima propriului lor succes. Prin vaccinare, multe dintre bolile de care am auzit, dar pe care nu le-am mai vazut – difterie, poliomielita, despre care am vazut doar persoane cu sechele ale infectiei. Toate aceste boli care aparent au disparut se unesc in pericol de reemergenta, de reaparitie, pentru ca odata cu scaderea acoperirii vaccinale exista si posibilitatea reaparitiei acestor boli. Mai apar cazuri sporadice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

