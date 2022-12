Ministrul Agriculturii Petre Daea spune ca se va aproviziona cu porcul de Craciun de la un prieten și nu din supermarket. El ii indeamna pe romani sa faca la fel: sa cumpere de la producatorii locali. „Porcul il cumpar de la un prieten. Romanii noștri știu sa creasca porci, știu sa-i pregateasca. Il iau cu cat mi-l da. Vad palmele batatorite de munca. Sa va duceți in piețe și sa luați produse de la romanii noștri. (…) Vreau sa va spun ca am fost in Spania și mi-a atras atenția un consilier economic de acolo: Domnule ministru, haideți sa vedeți ceva extraordinar de important. Toate produsele pe…