- Frans Timmermans a plecat din funcția de vicepreședinte al Comisiei Europene pentru ca va candida pentru Partidul Laburist și Stanga Verde din Olanda la alegerile generale din 22 noiembrie, relateaza Reuters și AFP, citata de Agerpres.Timmermans a fost confimat pe prima pozitie din lista de candidați…

- Comisia Europeana a anuntat marti demisia olandezului Frans Timmermans din functia de vicepresedinte, informeaza AFP, citata de Agerpres. Timmermans fusese confirmat cu cateva ore inainte pe prima pozitie din lista unei coalitii a social-democratilor si ecologistilor din Olanda, pentru alegerile din…

- Premierul olandez Mark Rutte a anuntat luni ca nu va candida pentru al cincilea mandat, ci se va retrage din politica dupa alegerile din noiembrie, transmite Reuters.Rutte a prezentat vinerea trecuta demisia celui de-al patrulea guvern al Olandei pe care il conduce, dupa ce nu a reusit sa ajunga…

- Prim-ministrul olandez Mark Rutte s-a intalnit sambata cu regele Willem-Alexander pentru a discuta despre o administratie interimara, la o zi dupa ce guvernul sau de centru-dreapta s-a prabusit in urma unei dispute privind politicile de migratie, scrie news.ro.Deja cel mai longeviv prim-ministru…

- Premierul olandez, Mark Rutte, a anuntat vineri demisia guvernului sau de coalitie, evocand diferenduri "insurmontabile" dupa negocierile aprinse dintre cele patru partide la putere cu privire la politica de primire a refugiatilor, scrie AFP, preluata de Agerpres.ro.

- ​Comisia Europeana vrea sa impuna statelor membre ca, pana in 2030, sa reduca risipa de alimente cu 10% in sectorul prelucrarii si al productiei si cu 30% (per cap de locuitor) la nivelul comertului cu amanuntul si al consumului considerate impreuna (restaurante, servicii alimentare si gospodarii),…

- Premierul ungar Viktor Orban a acuzat joi Comisia Europeana ca a adus UE in „pragul falimentului” si cauta acum fonduri noi pentru a sustine nu doar ajutorul financiar pentru Ucraina, ci si „cresterea salariilor birocratilor de la Bruxelles”, reactia sa venind in urma cererii Comisiei Europene ca statele…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a respins propunerea avansata de ministrul de Finanțe asumat de PNL, Marcel Boloș, care afirmase ca instituția pe care o conduce are in analiza scaderea TVA la alimentele de baza.„Exista o recomandare a Comisiei Europene sa avem doar doua praguri de TVA.…