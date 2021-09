Stiri pe aceeasi tema

- World Record Academy a anunțat luni ca Eduard Novak a stabilit un record mondial, devenind primul ministru al sportului care a caștigat o medalie paralimpica. In cadrul Jocurilor Paralimpice de la Tokyo, ciclistul roman de șosea și de pista, Carol-Eduard Novak, care este și ministrul sportului din Romania,…

- Eduard Novak, medaliat cu argint la ciclism la Jocurile Paralimpice si in prezent ministru al Tineretului si Sportului, a scris pe Facebook ca participarea la Tokyo 2020 a fost un vis implinit si a subliniat ca au fost momente in care a avut tentatia de a renunta. “Ieri am trait unul dintre cele mai…

- Ana Maria Popescu, l-a felicitat pe ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, dupa ce acesta a adus vineri, Romaniei, medalia de argint la proba de 4.000 de metri la ciclism, la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. ”Eduard Novak aduce prima medalie pentru delegația Romaniei, argint in proba de…

- Jocurile Paralimpice de la Tokyo se vor disputa fara spectatori, asa cum a fost și cazul Jocurilor Olimpice, au anuntat, luni, organizatorii. Decizia a fost luata ca urmare a numarului mare de cazuri de infectare cu coronavirus din Japonia, scrie news.ro. Jocurile Paralimpice vor avea loc in perioada…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, in absenta unui velodrom in Romania, se antreneaza in Bulgaria, la Plovdiv, pentru a putea participa la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, a declarat, pentru AGERPRES, seful delegatiei sportivilor romani, Ciprian Anton. Alaturi de un alt ciclist paralimpic,…

- Ana Maria Popescu a refuzat sa dea mana cu ministrul Sportului, Eduark Novak, care a mers sa o intampine la aeroport dupa ce s-a intors cu medalia de argint de la Tokyo. In imaginile postate chiar pe pagina de Facebook a ministrului se vede cum sportiva trece pe culoarul aeroportului lasandu-i cu mana…

- Minsitrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak a avut o reacție ciudata dupa ce Ana Maria Popescu a pierdut finala de la turneul olimpic de scrima. Dupa ce Ana Maria Popescu a afirmat, dupa ce a castigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in proba de spada, ca spera ca aceasta performanta…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, s-a aratat nemultumit, joi, de faptul ca mai multe jucatoare romane de tenis au refuzat sa participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august). ''Sunt foarte mahnit de faptul ca toate sportivele din tenis care sunt calificate refuza…