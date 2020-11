Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, are COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, diagnosticata cu COVID-19 Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta pe contul de Facebook ca a fost diagnosticata cu COVID-19, fiind al treilea ministru al Cabinetului Orban care a contractat noul coronavirus, dupa ministrii Virgil Popescu si Lucian Bode. ”Am…

- "Crescand, in aceasta perioada, numarul de cazuri de infectari cu noul coronavirus (Covid-19), reamintesc obligatia angajatorilor cu mai mult de 50 de salariati de a decala programul de lucru. Inceperea respectiv terminarea programului de lucru trebuie sa se realizeze la intervale de minimum 1 ora,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat ca a fost infectat cu coronavirus. Este al doilea membru al cabinetului Orban depistat cu COVID-19, dupa ministrul Economiei, Virgil Popescu."In urma unor analize periodice pe care le-am facut in cursul acestei zile, in aceasta seara am primit rezultatul…

- Ordonanta de urgenta care prevede acordarea de zile libere platite pentru parintii copiilor din unitati de invatamant sau de educatie anteprescolara si prescolara care functioneaza in scenariile galben si rosu a fost aprobata de Guvern. Guvernul a adoptat, joi seara, Ordonanta de Urgenta pentru completarea…

- In bazele de tratament ale Societatii de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca (TBRCM), companie aflata in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), nu s-a inregistrat niciun caz de covid de la redeschiderea acestora, in 24 iunie, si pana in prezent, a transmis, miercuri,…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca a fost redus la 10 zile termenul de plata pentru ultimele masuri adoptate, respectiv timp flexibil de munca, sprijin pentru zilieri sau pentru lucratorii sezonieri. „Rog angajatorii sa completeze electronic formularele”, a transmis ministrul, precizand…