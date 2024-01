Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, anunța, ca incepand de astazi, pensionari primesc pensiile majorate cu 13,8%, aceasta fiind prima creștere din acest an. „Pensiile cresc din aceasta luna. De astazi poștașii va aduc pensiile majorate cu 13,8%. Cei care incasați pensia pe card veți primi banii pe 11-12 ianuarie. Este prima majorare a pensiilor din acest an. In urma recalcularii, din septembrie se va face dreptate pentru milioane de pensionari !”, arata ministrul Muncii intr-o postare pe Facebook. Joi, in prima ședința de Guvern, premierul Marcel Ciolacu a anunțat…