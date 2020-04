Stiri pe aceeasi tema

- "Banii pentru pensii sunt planificati in buget. Incercam o varianta in functie, in schimb, de mai multi factori, parte dintre ei au legatura cu incasarile in buget, dar facem toate eforturile sa aducem pensiile pensionarilor chiar mai devreme decat data obisnuita pentru luna aprilie, pentru luna de…

- "Am suspendat procedurile de executare silita pentru pensionarii care se aflau in aceasta situatie, ne vom regla dupa criza. Acum nu se mai fac! Este vorba despre diferite debite, creante pentru impozite, datorii neplatite sau erori de calcul care trebuie reglate, dar asta se va intampla cu intelegere…

- Numarul contractelor de munca suspendate a crescut la aproximativ 250.000, a declarat, duminica, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, adaugand ca Executivul este pregatit sa adopte noi masuri in functie de cum va evolua aceasta situatie. Anunt a provocat un atac dur al predecesoarei…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a salutat decizia angajatorilor care au luat masuri pentru ca salariatii lor sa poata munci de acasa, anuntand ca hotararea privind parintii care stau acasa cu copiii minori va intra in prima sedinta de guvern.

- Ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, a transmis un mesaj tuturor parinților din Romania care iși țin copiii acasa, dupa ce școlile au fost inchise, ca masura impotriva raspandirii noului coronavirus.

- Ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, arata, intr-o postare pe Facebook, ca in aceasta perioada nu ar recomanda parintilor concediul de odihna sau concediul medical, aratand ca autoritatile propun alte solutii precum munca de acasa sau flexibilizarea programului de lucru, acolo unde…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, recomanda flexibilizarea programului programului de lucru pentru parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa, in contextul inchiderii scolilor.

- Ministerul Muncii va avea pe site-ul propiu o sectiune speciala cu intrebari si raspunsuri legate de domeniul muncii, in contextul masurilor luate pentru a evita raspandirea infectarii cu noul coronavirus. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat ca se recomanda flexibilizarea programului de lucru…