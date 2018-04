Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din diaspora vor fi obligați sa justifice cu documente orice suma peste 1.000 de euro trimisa in țara, aceeași obligație urmand a avea și cel care primește banii. Proiectul de lege a fost facut public, pentru dezbatere publica, in luna ianuarie, pe pagina Oficiului National de Prevenire…

- Lia Olguta Vasilescu a adus esti bune despre pensionari. "Data de 1 iulie este cunoscuta de toata lumea ca se va mari punctul de pensie, care va ajunge la 1100 de lei, și speram sa terminam calculele cat mai repede, astfel incat sa intram și cu legea pensiilor in dezbatere publica. N-am pus deloc…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati deruleaza, in cursul anului 2018, actiuni de informare si constientizare a cetatenilor romani aflati in cautarea unui loc de munca in strainatate. ITM Galati anunta ca, la data de 5 martie 2018 au intrat in vigoare prevederile Legii nr. nr. 232 din 29 noiembrie…

- ITM Maramures face cateva precizari cu privire la intermedierea si plasarea fortei de munca in strainatate. Redam mai jos comunicatul de presa pe aceasta tema: Conform prevederilor Legii nr.156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate – republicata cu modificarile si completarile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon.

- Deputatul social-democrat botoșanean a anunțat astazi ca va propune ministrului Educației Naționale și ministrului Muncii și Justiției Sociale implementarea unui plan structurat pentru a reuși ca pana in 2020 sa creasca considerabil proporția tinerilor romani inalt calificați care se intorc sa munceasca…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a facut, marti, 6 februarie, la sediul ministerului, o serie de precizari referitoare la efectele aplicarii Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, dar și despre evoluția pensiilor publice in Romania.…

