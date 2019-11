Birchall, primul mesaj după ce a fost exclusă din PSD

'Astă seară, am aflat cu surprindere, din presă, că am fost exclusă din PSD, adică din partidul în care am muncit o viață întreagă, fără ca macar sa fi fost invitata la sedinta sa aud "capetele de acuzare" si sa pot raspunde.În ciuda acestei atitudini de neînțeles din partea colegilor mei,… [citeste mai departe]