Ministrul Muncii a discutat cu reprezentanţii Camerei de Comerţ Americane în România despre deficitul de forţă de muncă bine calificată „M-am intalnit astazi cu reprezentantii Camerei de Comert Americane in Romania (AmCham), organism care reuneste 540 de membri, companii care numara peste 250.000 de angajati. Daca in urma cu cativa ani problemele cele mai importante ale mediului de afaceri erau legate de fiscalitate, de aceasta data deficitul de forta de munca bine calificata este realitatea momentului. Suntem constienti ca lipsa fortei de munca este un obstacol in activitatea multor angajatori, penuria de angajati calificati limitand productia si furnizarea de servicii in mai multe sectoare ale economiei”, a scris Simona Bucura-Oprescu,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

