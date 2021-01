Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita redeschiderea imediata a restaurantelor la interior, cu implementarea masurilor de siguranta sanitara, si scoaterea acestora de sub regula de 3 la mie, potrivit unei scrisori deschise adresate premierului, ministrului…

- Copreședintele USR-PLUS, Dan Barna, a declarat duminica seara, dupa inchiderea urnelor, ca, din estimarile de la aceasta ora, fara USR-PLUS nu se va putea face reforma in Romania. „Este un rezultat istoric. Am reușit sa dublam rezultatul din 2016. Daca am reușit cu 9% sa facem agenda in Parlament in…

- Una dintre prestigioasele publicații franceze face o radiografie a scenei politice romanești și prezinta situația deplorabila a sistemului de sanatate in condițiile desfașurarii scrutinului electoral. Intr-un articol cu titlul „Alegerile din Romania, pe fondul coronavirusului și mizeriei din spitale”,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, in ultimele zile de campanie electorala, ca redeschide piețele agroalimentare din Romania, sub pretextul ca numarul de infectari este pe trend descrescator. Prezent la inaugurarea unui ciot de autostrada, Klaus Iohannis a ținut sa sublinieze ca statisticile…

- Medicul și cercetatorul roman Octavian Jurma este de parere ca, in prima saptamana din luna decembrie, Romania va inregistra un total de 500.000 de cazuri COVID-19, in condițiile platoului actual de 10.000 de infectari zilnice. Omul de știința subliniaza ca in aceasta situație numarul total al cazurilor…

- Valul al doilea al pandemiei de coronavirus este și in Romania intr-o creștere alarmanta. Mai mulți specialiști sunt convinși ca numarul de infectari va continua sa creasca rapid atingand cote dramatice, mai ales pentru sistemul de sanatate. Unul dintre specialiști, cercetatorul roman Octavian Jurma,…

- Guvernul a alocat 65 de milioane de lei pentru achiziția de Remdesivir, medicamentul folosit in tratamentul pacienților cu Covid, prin contractul incheiat la nivelul Uniunii Europene cu compania Gilead. Printr-un comunicat de presa, Ministerul Sanatații, informeaza ca Guvernul aprobat, la cererea sa,…

- In plina explozie a infectarilor cu noul coronavirus in Romania, conducerea Direcției de Sanatate Publica Alba a suspendat recoltarile pentru testele COVID, de miercuri și pana duminica. Este vorba despre județul aflat in Top 3 al celor mai afectate, incidența fiind de peste 3 infectați la mia de locuitori. …