”Nu a existat o criza. Acele stiri care vorbeau despre lemnul de foc taiat, spart, ambalat frumos, etichetat la marile lanturi de magazine, nu era o criza. Era o lipsa la acele magazine, dar acele vanzari reprezinta sub 0,1% din totalul pietei de lemn de foc. SUMAL 2 ne ofera o imagine reala asupra modului in care s-a cumparat si s-a vandut lemnul de foc in octombrie, noiembrie, decembrie 2022 si in lunile acestea, in perioada in care toata lumea vorbea despre o criza a lemnului de foc, s-a vandut mai mult lemn de foc in Romania decat in 2021. Deci aceasta criza nu a existat, pretul este, intr-adevar,…