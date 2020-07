Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat luni, la Brasov, ca a avut discutii cu cei de la Ministerul de Interne, dar si cu reprezentanti ai autoritatilor publice centrale si locale, pentru pentru a se trece la sanctionarea cu amenzi a celor care hranesc ursii "la marginea drumului",…

- Se scot copaciii cazuți in urma puternicei vijelii ce a avut loc, la inceputul acestui an, in Prahova. Atunci, peste 80 de hectare de padure au fost puse la pamant in doar cateva ore. Ministrul mediului a mers la exploatarea forestiera, si a incercat sa explice motivul pentru care pe sosele vor…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat, miercuri, ca minimu 1.200 de camioane vor transporta 53.000 de metri cubi de material lemnos rezultat in urma doboraturilor din zona localitatii Cheia, pentru ca „trebuie scos din padure si trebuie dus catre industria mobilei, catre fabricile…