Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale ale Capitalei nu au dat curs solicitarii ministrului Mediului cu privire la identificarea si ecologizarea depozitelor ilegale de deseuri, iar in contextul pandemiei de Coronavirus asemenea depozite reprezinta un factor de risc suplimentar in raspandirea COVID-19, scriu reprezentantii…

- Achiziție-fulger la Ministerul Mediului condus de Costel Alexe. Pe 4 martie a fost lansat anunțul de cumparare directa, pe 5 martie s-a finalizat procedura, iar pe 6 martie a avut loc evenimentul „O padure cat o țara”, la care invitat special a fost președintele Klaus Iohannis, conform Reporter IS.Pe…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, sustine, marti, o conferinta de presa pe tema informatiilor privind exploatarile forestiere pe durata starii de urgenta, potrivit unui comunicat remis de ministerul de resort. Conferinta are loc la sediul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor…

- Ca urmare a starii de urgența, depunerea dosarelor in cadrul Programelor Rabla și Rabla Plus se va face integral online, fiind acceptate in format electronic toate documentele necesare, se arata in comunicatul postat pe pagina de Facebook a Ministerului Mediului. „Obligativitatea prezentarii certificatului…

- DSp DSP Arges a declansat o ancheta epidemiologica la fabrica Lear Corporation din Campulung Muscel, dupa ce o angajata de 52 de ani de acolo a fost depistata cu coronavirus. In zilele urmatoare se va verifica cu cine a intrat in contact respectiva angajata. „A fost declansata o ancheta epidemiologica…

- Concentratiile tuturor poluantilor monitorizati s-au situat mult sub valorile limita in Capitala in ultima saptamana, motiv pentru cei de la Ministerul Mediului sa scrie pe pagina de Facebook, „Bucureștenii respira, astazi, aer de munte” Conform celor de la Mediu, dupa evaluarea datelor, se reconfirma…

- Costel Alexe, proaspat avizat pozitiv in comisiile parlamentare de specialitate pentru funcția de ministru al Mediului, susține ca autoritațile iau masuri pentru combaterea fenomenului poluarii și a precizat ce masuri s-au luat privind deșeurile din Portul Constanța ."Romanii trebuie sa știe ca suntem…

- Ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, a solicitat Inspectiei Muncii sa deruleze o serie de verificari la firmele din Bucuresti si judetul Ilfov care desfasoara activitati ce presupun si procese de ardere.Autoritatile reactioneaza dupa ce in Bucuresti a fost inregistrat un nivel record de…