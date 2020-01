Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, va trimite catre autoritatile de cercetare penala dosarul cu rezultatele Corpului de Control privind situatia de la incineratorul de deseuri periculoase de la Brazi. „De la preluarea mandatului de ministru zeci de locuitori din zona mi-au semnalat…

- Autoritatile au reusit sa blocheze descarcarea a doua camioane pline cu deseuri periculoase intr-un depozit ecologic de deseuri municipale din judetul Prahova, a declarat, vineri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe.

- Toate cele 374 de hectare din padurea Baneasa care sunt in proprietatea statului, in administrarea Romsilva, vor ajunge doar padure de protectie, incepand din luna martie a acestui an, a anuntat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe.„Astazi, in padure la Baneasa, majoritatea…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, are in concesiune un teren intravilan de 500 de metri patrati, dobandit in anul 2014, si detine doua apartamente cumparate in 2009 si, respectiv, in 2014, precum si un autoturism marca Opel Vectra, an de fabricatie 2002, potrivit declaratiei de…