Tanczos Barna a declarat, miercuri, la Digi 24, ca se cauta solutii ca bugetul pentru proiectul care vizeaza instalarea de panouri fotovoltaice pentru locuinte sa fie suplimentat. “In decembrie, suplimentam bugetul, cautam solutia ca cele 280 de milioane sa fie suplimentate, mergem pe un sistem testat in februarie. Am imbunatatit sistemul prin ordin de ministru in februarie, vom aloca 20.000 de lei pentru fiecare proiect. Mergem pe sistemul de firme specializate si autorizate sa le monteze. Ele depun proiectele, este sunt cele care sunt pe site-ul AFM, vor fi selectate de acolo, pot fi alese…