Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma ca schimbarea unui ministru dintre detinatorii portofoliilor care sunt implicate in gestionarea PNRR sau a membrilor echipelor de implementare a proiectelor in cadrul Planului "ar da foarte prost", el aratand ca astfel de situatii "inseamna o reluare a discutiilor si a problemelor de la zero, ceea ce este in detrimentul implementarii planului nostru strategic, pentru ca orice timp pierdut este in defavoarea implementarii proiectelor". Intrebat, joi seara, la Euronews Romania daca in discutiile sale cu prim-ministrul Nicolae…