- ”O sa o spun abrupt, ca sa nu ne invartim in jurul cozii: n-am desfiintat-o pentru ca o parte dintre cei care sunt acum in coalitie erau, la acel moment al infiintarii, de partea cealalta, alaturi de PSD, adica UDMR. A votat si infiintarea SIIJ, a votat si legile Justitiei varianta Iordache, a votat…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, spune ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitiei (SIIJ) nu a putut fi desfiintata pana in acest moment pentru ca "o parte dintre cei care sunt acum in coalitie erau alaturi de PSD, adica UDMR". "O sa o spun abrupt, ca sa nu ne invartim…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, va prezenta, in sedinta coalitiei de miercuri, avizul pozitiv dat de Comisia de la Venetia la proiectul de desfiintare a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie."Parlamentul se poate intruni in sesiune extraordinara fara nicio grija, pentru ca are solutiile…

- Liderii coalitiei de guvernare se reunesc miercuri in sedinta, la Palatul Parlamentului, urmand sa discute si despre calendarul parlamentar pentru desfiintarea SIIJ. Ministrul Justitiei, Stelian Ion, va prezenta, in sedinta coalitiei de miercuri, avizul pozitiv dat de Comisia de la Venetia…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, va sustine luni, la ora 16,00, o conferinta de presa, la sediul MJ, pe tema avizului Comisiei de la Venetia asupra desfiintarii SIIJ, arata Agerpres. Comisia de la Venetia a transmis luni Ministerului roman al Justitiei un punct de vedere legat de proiectul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca partidele aflate la guvernare vor astepta punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in privinta Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Liderul PNL nu promite ca forma finala a legii de desfiintare va fi diferita de cea adoptata…

- Dupa ce judecatorul Costin Andrei Stancu, de la Curtea de Apel Pitesti, a procedat la o interpretare proprie a hotararii CJUE pe speta Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) si a stabilit ca aceasta nu mai poate instrumenta dosare, Dupa ce ministrul Justitiei, Stelian…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a avut, vineri, o prima consultare cu 14 ONG-uri active in domeniul justitiei si in domenii adiacente, iar printre temele discutate s-au numarat desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie si Strategia Nationala Anticoruptie. "Discutiile…