- Uniunea Europeana va primi 2.500 de refugiati ucraineni din cei peste 100.000 aflati in Republica Moldova, a anuntat astazi ministrul german de Externe, Annalena Berbock, intr-o conferinta de presa comuna la Chisinau dupa o intalnire cu viceprim-ministrul

- Ministrul german de Externe, Annalena Berbock, a promis sprijin deplin Republicii Moldova in contextul situației din Ucraina. Ea a facut o astfel de declarație miercuri inainte de a pleca in turneul in Balcanii de Vest, scrie tass.ru. "Fiind o țara vecina cu Ucraina, Moldova simte cel mai bine consecințele…

- Ucraina anunța ca s-a început procedura de deconectare a Rusiei de la sistemul interbancar internațional SWIFT. Acest lucru a fost anunțat de ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, pe o rețeaua de socializare, potrivit paranteze.md. „Noi am ros și tot am ros și vom…

- La Centrul Moldexpo au fost cazați 65 de refugiați ucraineni. Totodata, Primaria municipiului Chișinau anunța ca deschide punctul de colectare a donațiilor. Potrivit primarului Ion Ceban, la Centrul de Cazare pentru Solicitanții de Azil și Refugiați din bd. Dacia 60/4 în acest moment…

- Aproape 2.000 de refugiati ucraineni au traversat astazi frontiera in Republica Moldova dupa inceperea operatiunii militare ruse in Ucraina, a informat ministrul de interne de la Chisinau, Anda Revenko, transmite EFE. ‘Pana acum am inregistrat circa 1.900 de cetateni ucraineni care au traversat frontiera…

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a exprimat optimism asupra perspectivelor ajungerii la un acord cu Uniunea Europeana privind problemele comerciale aparute in provincia britanica Irlanda de Nord dupa Brexit, informeaza agentia Associated Press.

- Ministrul francez de externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat vineri ca Rusia incearca sa ocoleasca Uniunea Europeana in privinta Ucrainei si sa poarte discutii direct cu Statele Unite, relateaza Reuters.

- Prețul gazului rusesc ar putea suferi modificari în ianuarie și în ce direcție, vom ști doar în ultima zi a anului. Anunțul a fost facut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spînu în cadrul unei emisiuni. Potrivit oficialului,…