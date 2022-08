Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Rusiei Serghei Lavrov a folosit momentul pentru a ataca politica de sancțiuni a UE și pentru a evidenția constrastul dintre relațiile stranse ale Moscovei cu Budapesta și cele tensionate cu restul blocului comunitar, scrie Financial Times. Ministrul de externe al Ungariei, Peter…

- Intr-un mesaj video de sambata, Olaf Scholz si-a exprimat regretul fata de decizia Germaniei de a porni 16 centrale electrice pe baza de combustibili fosili aflate in stare latenta si de a prelungi autorizatia de functionare pentru alte 11 centrale, pe fondul temerilor legate de reduceri ale furnizarii…

- Pe Dunare si prin portul Constanta pot trece anul acesta doua milioane de tone de cereale din Ucraina, a declarat, vineri, la Bucuresti, ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, in cadrul unei conferinte de presa comune cu omologul sau roman, Bogdan Aurescu, relateaza Agerpres. „Angajamentul…

- Germania este pe cale sa puna bazele celei mai mari armate conventionale din Europa in cadrul NATO, a declarat marti cancelarul german Olaf Scholz, dupa investitii masive decise in urma invaziei ruse in Ucraina, relateaza AFP. In prezent, alaturi de Statele Unite, Germania furnizeaza „cu siguranta cea…

- Republica Ceha intentioneaza sa trimita in viitorul apropiat armament suplimentar Ucrainei, in valoare de 24-28 de milioane de euro, a declarat ministrul ceh al Apararii, Jana Cernochova, la postul public de televiziune CT, potrivit DPA. „Este crucial ca ajutorul sa fie constant”, a afirmat ea, precizand…

- Greu, greu al naibii cand scrii despre razboi. Cand scrii despre copiii razboiului, e și mai greu. Iar cand scrii despre un copil care și-a pierdut familia in razboi și el are numai șase ani, e nici nu știu sa spun cat de greu. Desigur, acum, cu razboiul din Ucraina, sunt mulți copii care au ramas orfani.…

- Cancelarul german Olaf Scholz si presedintele francez Emmanuel Macron i au cerut presedintelui rus Vladimir Putin, intr o discutie telefonica purtata sambata, 39;negocieri directe serioase 39; cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP.Intr o convorbire de 80 minute cu Putin, Scholz…

- Ambasadorul Ucrainei la Berlin, Andrii Melnik, l-a acuzat pe cancelarul german Olaf Scholz de lipsa de lidership si nesocotirea intereselor ucrainene ca reactie la discursul tinut joi la Davos de cancelarul german, transmite vineri dpa preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…