- Ministrul Apararii german, Boris Pistorius, a avertizat ca razboiul dintre Rusia si Ucraina s-ar putea extinde in tarile din vecinatate, transmite vineri DPA, citata de Agerpres. „Auzim amenintari de la Kremlin aproape in fiecare zi – cel mai recent din nou impotriva prietenilor nostri din statele baltice”,…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a admis ca au loc intarzieri in livrarile de arme catre Ucraina, subliniind in acelasi timp ca se fac eforturi pentru intarirea capacitatilor cat mai rapid posibil. “Avem actualmente problema binecunoscuta ca industria de aparare nu poate tine pasul cu…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, aflat in vizita la Kiev, a anuntat marti un nou ajutor militar de 1,3 miliarde de euro pentru Ucraina, in momentul in care tarile occidentale incearca sa dea asigurari Kievului in legatura cu continuarea sprijinului lor, relateaza AFP.Boris Pistorius…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius a anunțat duminica seara dublarea, la opt miliarde de euro, a ajutorului militar prevazut inițial de țara sa pentru Ucraina in 2024. „Aceasta constituie un semnal puternic pentru Ucraina, care arata ca nu o dezamagim, a declarat Boris Pistorius, intrebat…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a promis joi ca va face din Bundeswehr (armata germana) „coloana vertebrala a apararii colective in Europa”, prezentand noi directive pe fondul invaziei ruse in Ucraina, relateaza AFP.