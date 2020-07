Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi ca a fost aprobat de catre Comisia Europeana racordul la reteaua de gaze naturale in localitatile in care nu exista distributii de gaze. "Incepand de ieri avem aprobarea oficiala a Comisiei Europene pentru racordul la reteaua de gaze naturale,…

- ”Pot sa va informez ca de ieri avem aprobarea oficiala a Comisiei Europene pentru racordul la reteaua de distributie a gazelor naturale. Avem Decizia 4460/ 7.7. 2020, care ne-a fost comunicata. Romania incepand de ieri poate sa deruleze programul national de racordare a reteaua de distributie a gazelor…

- Termocentralele din județul Dolj vor funcționa doar pe baza de gaze peste sase ani. Complexul Energetic Oltenia va mai livra carbune catre sucursalele electrocentrale din județul Dolj doar inca sase – sapte ani, potrivit conducerii. Totul depinde de cat de repede se vor concretiza investițiile privind…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a anunțat ca in prezent, Romania are fonduri europene in valoare de 85 miliarde de euro, din care 31 miliarde de euro sunt banii primiți suplimentar de la Comisia Europeana in planul de redresare economica. “Vin chiar de la o discutie cu Comisia pe aceasta…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca, incepand cu 1 iunie, va fi introdusa obligativitatea ca toti cei care acceseaza fonduri europene sa utilizeze sistemul informatic al Comisiei Europene, scrie Agerpres. “Astazi avem o veste foarte buna pentru cei care sunt beneficiari de fonduri…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a anunțat in premiera creșterea pana la 1 miliard de euro a sumei alocate relansarii operatorilor economici. In cadrul dezbaterii online gazduite de Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a detaliat cele 4…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a dezvaluit vineri, la Digi24, care sunt cele 4 variante analizate in Guvern si discutate cu expertii Comisiei Europene pentru acordarea de fonduri europene in vederea relansarii economice: Un grant pentru microintreprinderi care sa fie acordat in functie…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a dezvaluit vineri, la Digi24, care sunt cele 4 variante analizate in Guvern și discutate cu experții Comisiei Europene pentru acordarea de fonduri europene in vederea relansarii economice:1. Un grant pentru microintreprinderi care sa fie acordat…