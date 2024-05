In ciuda ploilor care au cazut in ultima perioada, specialiștii nu au vești foarte bune pentru agricultori. Daca porumbul va beneficia de umiditate, in schimb culturile de grau sunt, in continuare, afectate de seceta pedologica, spun specialiștii ANM. Seceta pedologica moderata si izolat puternica se va semnala in cultura graului de toamna pe suprafete extinse […] The post In ciuda ploilor, veștile sunt proaste pentru grau. In schimb, porumbul o duce bine! appeared first on Puterea.ro .