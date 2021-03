Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Ministerului de Finante, Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, semnarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI), in valoare de 250 milioane de euro, destinat construirii Spitalului Regional de Urgenta Iasi, precum si acordarea imputernicirii de semnare…

- Banca Europeana de Investiții (BEI) va sprijini construirea a trei spitale regioanle în România, unul la Cluj și alte doua la Craiova și Iași, au spus reprezentanții bancii într-o conferinta desfasurata online. „Planul…

- Compania condusa de Elon Musk și-a deschis oficial biroul din București. Tesla va avea in Romania 6 angajați, și iși propuna sa construiasca stații proprii de incarcare a mașinilor electrice in orașele mari, București, Timișoara, Sibiu și Pitești. De asemenea, compania ar putea sa se extinda și in Craiova…

- ”Mentionam ca o Ordonanta de Urgenta care aborda o parte dintre aspectele acoperite de Memorandum a fost initiata in noiembrie 2020, fiind ulterior blocata pe circuitul de avizare dupa doua restituiri ale documentului de la Ministerul Sanatatii catre Ministerul Fondurilor Europene (din 23.11.2020 si…

- Potrivit unui articol publicat de jurnalistul Marius Ghilezan in Newstandard, istoricul Marius Oprea a descoperit intr-o publicație germana ca un grup de cercetatori de la Universitatea din Tubingen a trecut in faza de testare un vaccin bazat pe aceleași principii ca ale celui dezvoltat de catre echipa…

- Este nevoie de respect instituțional, spune președintele Asociației Municipiilor din Romania, Emil Boc. Primarul din Cluj-Napoca e nemulțumit de o ordonanța de urgența care prevede ca administrațiile locale trebuie sa inființeze și sa doteze centrele de vaccinare anti-Covid-19, insa fara ca documentul…