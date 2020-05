Programul de relansare economica va fi prezentat public de Guvern pe data de 1 iunie si va include masuri clare pentru facilitarea pastrarii in tara a lucratorilor reveniti recent in Romania, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.



"Programul de relansare, care cred ca va fi prezentat public la 1 iunie, va avea acolo masuri clare pentru a-i mentine in Romania, dar, in acelasi timp, faptul ca nu am inchis niciun santier in Romania, am tinut deschise santierele si am alocat mai multi bani investitiilor publice arata clar interesul nostru pentru a mentine economia…