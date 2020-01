Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat luni ca banii necesari pentru cresterea pensiilor cu 40% sunt inclusi in bugetul pe anul acesta, ''legislatia este respectata'', iar o modificare a actului normativ ar fi posibila numai daca ar exista riscul ca Romania sa intre…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat luni ca banii necesari pentru cresterea pensiilor cu 40% sunt inclusi in bugetul pe anul acesta, "legislatia este respectata". Despre o posibila modificare a actului normativ, Citu a precizat ca ar fi posibila numai daca ar exista riscul ca Romania…

- "Premierul Romaniei a facut o declarație pe care o susțin 100%. Dinamica creșterilor cheltuielilor cu asistența sociala este condiționata, ca in orice țara din lume, de evoluția economiei și a incasarilor la buget. Mai ales in situația Romaniei unde 2/3 din chletuieli curente sunt salarii și asistența…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, da asigurari ca nu va crește nicio taxa pentru a susține dublarea alocațiilor decisa ieri in Parlament. Acesta a precizat ca, daca proiectul devine lege, vor trebui gasite resursele necesare pentru a acoperi majorarea.

- Ministrul Finanțelor anunța o “revizuire completa” a sistemului de pensii și contributii mai mari la Pilonul II. Cițu: “Sper ca nu e prea tarziu” Sistemul de pensii din Romania are nevoie de o revizuire completa, care sa se concentreze asupra contributiilor si fondurilor private…

- Ministrul Finanțelor anunța o “revizuire completa” a sistemului de pensii și majorarea contributiilor la fondurile private. Cițu: “Sper ca nu e prea tarziu” Sistemul de pensii din Romania are nevoie de o revizuire completa, care sa se concentreze asupra contributiilor si fondurilor…

- Ministrul Finanțelor anunța o “revizuire completa” a sistemului de pensii și majorarea contributiilor catre fondurile private. Cițu: “Sper ca nu e prea tarziu” Sistemul de pensii din Romania are nevoie de o revizuire completa, care sa se concentreze asupra contributiilor si fondurilor…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa faptul ca ia in considerare sa sesizeze organele de copetența penala in urma in privința modului in care PSD a gestionat investițiile.Citește și: Fostul agent guvernamental la CEDO, dupa retragerea observatiilor…