Ministrul Finanţelor, despre banii împrumutaţi de guvernele anterioare: S-au dus pe risipă în mare parte Intrebat pe ce s-au cheltuit banii imprumutati de guvernele Orban si Citu, actualul ministru al Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, marti seara, ca aparent sau dus pe finantarea cheltuielilor legate de pandemie. ”Pentru mine nu este un secret, aparent s-au dus pe tot ce inseamna finantarea cheltuielilor publice, pandemie si fiecare val. Am avut un deficit de aproape 10 la suta anul trecut, am avut o colectare foarte slaba anul trecut, acea filozofie lasam banii in economie sa functioneze, desi practic a fost greu si pentru economie si pentru tara sa treaca prin aceasta filozofie cel putin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

