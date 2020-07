Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala de Dezvoltare face parte dintr-o strategie de reorganizare a tuturor companiilor financiar-bancare pe care le are statul si vor putea fi accesate astfel, de exemplu, si fonduri din planul Juncker, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Florin Citu, relateaza Agerpes.Citește…

- "Am avut o intalnire istorica si in premiera cu cei 22 de CEO ai bancilor din Romania care lucreaza cu IMM Invest. Am avut problemele cu care s-au intalnit cei care au apelat la IMM Invest pe de o parte, pe de alta parte am avut si problemele pe care le-a intampinat sistemul financiar bancar, de…

- Ministrul Finanțelor analizeaza prelungirea perioadei de depunere a cererilor pentru amanarea plații ratelor Autoritatile analizeaza varianta prelungirii perioadei de depunere a solicitarii de amanare a ratelor la banci, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. "Iau în calcul în acest…

- Intrebat daca pensionarii ar trebui sa se mai astepte la majorarea pensiilor din septembrie, decizie luata in Parlament, ministrul de Finante a declarat: "Nu pot eu sa va dau un raspuns. Este o decizie politica pe care trebuie sa o ia Guvernul. Dar in acest moment, acel capitol de cheltuieli…

- Majorarea pensiilor din toamna este o decizile politica pe care trebuie sa o ia Guvernul, a declarat ministrul Finantelor, Florin Cîțu, duminica seara la Digi24. "Dar în acest moment, acel capitol de cheltuieli are alocate sumele respecitive", mai spune ministrul.Întrebat…

- Ziarul Unirea Rectificarea bugetara: De unde a luat statul bani pentru a putea suplimenta bugetele unor ministere. Deficitul general consolidat crește la 72,5 miliarde lei Rectificarea bugetara pe care Guvernul a aprobat-o, a fost publicata in Monitorul Oficial. Deficitul prognzat, dupa aceasta rectificare,…

- Citu: “Cel mai important program de sustinere a IMM-urilor din Romania din ultimii 30 de ani incepe vineri”. Cum funcționeaza schema de ajutor de stat de 3,1 mld. euro Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca vineri va incepe cel mai important program de sustinere a IMM-urilor din…

- Deficitul bugetului general consolidat pentru acest an urca la 6,7% din PIB la prima rectificare bugetara din acest an, in conditiile in care masurile adoptate pentru stimularea economiei reprezinta 3% din PIB, a anuntat miercuri ministrul Finantelor, Florin Citu, intr-o declaratie la Palatul Victoria.…